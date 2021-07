Ngày 12-7, Công an quận 3 đang tạm giữ hình sự với Nguyễn Văn Tín (36 tuổi, phường 4, quận 3) để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt căn nhà của mình gây cháy lan sang 3 căn bên cạnh.



Theo đó, vào khoảng 3 giờ 15 phút rạng sáng 11-7 hỏa hoạn bùng lên từ căn nhà nơi Tín ở.



Tín hiện đang bị công an tạm giữ hình sự để điều tra. Ảnh: CA

Ngay khi nhận được tin báo của người dân về vụ cháy trên, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP và lực lượng Phòng Chữa cháy quận 3 đã điều động 13 xe chữa cháy, một xe chuyên dụng chở phương tiện, một xe chỉ huy cùng 94 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Khi cảnh sát tới nơi, lửa đã cháy lớn phát ra nhiều tiếng nổ và tiếp tục lan ra những căn nhà bên cạnh.

Các căn nhà bị cháy đều có diện tích nhỏ, gác gỗ khiến lửa cháy mạnh và lan nhanh.



Hỏa hoạn khiến ba căn nhà bị cháy rụi. Ảnh: CA

Đến khoảng 4 giờ 10 phút cùng ngày, các lực lượng đã khống chế được đám cháy.

Hỏa hoạn khiến ba căn nhà cháy hoàn toàn và một căn nhà bị cháy sém. Lực lượng chữa cháy đã đưa toàn bộ người dân các nhà trên đến khu vực an toàn.



Trước đó, người dân khu vực nghe tiếng cự cãi tại nơi ở của Tín rồi lửa bùng lên. Ảnh: HT

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Tín khai nhận do mâu thuẫn gia đình, Tín uống rượu say và không kiểm soát được hành vi nên đã tự đốt quần áo của mình trên gác và gây ra vụ hỏa hoạn.

Theo công an, Tín có tiền sử “ngáo đá” và hai tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an quận 3 đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc trên theo quy định.