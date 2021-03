Vụ ‘chôn sống’ nam thanh niên 17 tuổi: Lấy lời khai 13 người

Chiều 27-3, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã triệu tập 13 người được cho có liên quan đến video clip quay cảnh một nhóm người bắt giữ, đánh đập và đào đất “chôn” một nam thanh niên.



Em V. bị trói nay, bịt mặt và đẩy xuống hố chôn đất. Ảnh cắt từ video clip.

13 người này ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Nạn nhân được xác định là NQV. (17 tuổi, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Theo cơ quan công an, dù nhóm người này cho là trò nghịch dại hay là làm để câu like trên Facebook hay không thì nhóm này có dấu hiệu hành vi bắt giữ người trái pháp luật, làm nhục người khác (cởi quần áo, đánh đập, bắt nằm xuống hố và lấy đất cát lấp lại). Hiện công an đang lấy lời khai từng người.

Có thông tin cho rằng, em V. này hư hỏng nên một nhóm người đã thực hiện "dạy dỗ".

Video clip sự việc.

Như đã đưa tin, từ sáng 27-3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay cảnh một nhóm người bắt trói, rồi quát nạt, dùng dép đánh, bịt mặt và đào hố đất lấp một nam thanh niên.

Nam thanh niên này khóc, van xin nói "cho em một cơ hội cuối nữa thôi", "cho em một cơ hội cuối", "anh Cảnh ơi cho em xin một cơ hội cuối"... Một số người đàn ông chỉ đạo chỉ đạo lấp lại, lấp cho đầy, "mi mà tự bươi lên được mi sống".

Sau khi đe dọa, nhóm người này mới bươi đất, cát để đưa nam thanh niên này lên khỏi hố chôn. Một đoạn video khác quay cảnh nam thanh niên chỉ mặc quần xà lỏn đứng trên cầu trước nhóm người đàn ông đưa điện thoại ra nói "hơn 100 người đang xem...".



Nhóm người liên quan đến vụ việc bị công an TP Vinh triệu tập phục vụ công tác điều tra.

Nhiều người xem đoạn video rùng rợn này phẫn nộ và cho rằng nhóm người kia dù thật hay đùa “ngu” cũng vi phạm pháp luật.

Một số thông tin cho rằng, nhóm người sau khi uống rượu đã thách thức nam thanh niên này chịu đòn được sẽ cho 500 ngàn đồng.

Những đoạn video này dài khoảng 5 phút và giọng nói những người trong video được xác định là ở Hà Tĩnh hoặc Nghệ An.