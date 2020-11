Vụ chủ quán bánh xèo hành hạ trẻ: Cục Trẻ em yêu cầu xử nghiêm

Ngày 24-11, Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra về tội hành hạ người khác.

Tuyết chính là chủ quán bánh xèo miền Trung (địa chỉ tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong), có hành vi đánh đập dã man hai nhân viên nhỏ tuổi, khiến dư luận căm phẫn.



Cơ quan tố tụng lấy lời khai của vợ chồng chủ quán bánh xèo. Ảnh: CACC

Theo Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH, liên quan đến bé trai TQD (15 tuổi) bị chủ quán bánh xèo miền Trung hành hạ, đơn vị đã có công văn chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ vụ việc.

Đồng thời, triển khai các biện pháp hỗ trợ, xử nghiêm hành vi bạo lực, bóc lột sức lao động của trẻ em. Lãnh đạo Cục Trẻ em đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng và địa phương đã vào cuộc một cách nhanh chóng.



Theo cơ quan công an, tối 21-11, Công an huyện Yên Phong phát hiện một bé trai tại khu vực Chùa, thôn Lạc Nhuế, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong có biểu hiện bất thường. Sau khi đưa về trụ sở công an huyện, bé trai trình bày tên là TQD, 15 tuổi (quê Quảng Ngãi). Cháu D. có hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm, cha bị bệnh nặng nên anh cháu đưa cháu ra Bắc Ninh làm thuê.