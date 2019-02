Vụ cướp Trạm thu phí Long Thành- Dầu Giây: Mất chừng 2 tỉ đồng

Tối 7-2, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an điều tra, truy xét hai nghi can gây ra vụ cướp táo tợn tại Trạm thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày.



Theo Công an tỉnh Đồng Nai, khoảng 7 giờ sáng 7-2, trong khi các nhân viên thu phí là Hồ Thị Anh Thư, Lê Thị Thơm và Trần Đông Nam đang ngồi kiểm đếm tiền trong phòng kế toán thì bị hai thanh niên cầm vật nghi dao tự chế dài khoảng 40cm và vật giống súng ngắn xông vào khống chế nhân viên và cướp đi số tiền khoảng 2 tỉ đồng.



Sau khi cướp được số tiền trên, hai thanh niên thoát ra hàng rào sau trạm thu phí, chạy vào đường Lô 100 thuộc xã Xuân Thạnh. Trên đường đi, hai thanh niên đánh rơi lại hiện trường một chiếc giỏ vừa cướp được. Qua kiểm tra bên trong giỏ chứa khoảng 50 triệu đồng. Ngoài ra, hai kẻ cướp còn đánh rơi hai con dao, mũ, hai chai xăng, một bình xịt hơi cay.

Một nhân viên trạm thu phí bị hai tên cướp dùng sống dao đánh vào gáy bị thương. Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc vụ cướp này do một nhân viên trạm thu phí thực hiện. Một lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai cho biết hiện không có cơ sở khẳng định thông tin trên vì vụ việc này vì vẫn đang trong quá trình điều tra.



Trước đó, như PLO.VN đã thông tin, khoảng 7 giờ ngày 7-2 (mùng 3 Tết Kỷ Hợi 2019), trong lúc ba nhân viên đang làm việc tại Trạm trạm thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) thì bất ngờ hai tên cướp xông vào dùng vật giống súng khống chế nhân viên. Sau đó, hai tên cướp lấy tiền bỏ vào hai giỏ xách rồi lên xe máy tháo chạy về hướng huyện Thống Nhất.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai có mặt khám nghiệm hiện trường, truy xét hai nghi can gây án.