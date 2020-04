Vụ Đường ‘nhuệ’: Cơ quan điều tra VKS Tối cao vào cuộc

Điều chuyển công tác phó trưởng công an TP Thái Bình Ngày 28-4, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương (Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thái Bình) xác nhận công an tỉnh này đã điều động ông Cao Giang Nam (Phó Trưởng Công an TP Thái Bình) về nhận công tác tại công an tỉnh. Theo đó, ông Cao Giang Nam (Phó Trưởng Công an TP Thái Bình) được điều động về giữ chức phó trưởng Phòng tham mưu, Công an tỉnh Thái Bình từ ngày 28-4. Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cũng có quyết định điều động ông Ngô Trọng Thể (Phó Trưởng phòng Tham mưu, công an tỉnh) về làm phó trưởng Công an TP Thái Bình, thay thế ông Cao Giang Nam.