Vụ hàng trăm cây bơ chết ở Đồng Nai: là do nấm bệnh

Ngày 29-6, ông La Văn Phương, ngụ xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết gia đình ông vừa nhận được thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của cơ quan CSĐT công an huyện Định Quán trong vụ việc ông trình báo có kẻ xấu liên tiếp đầu độc vườn bơ gia đình ông nhiều năm nay.



Hình ảnh kẻ xâu đeo bình thuốc xịt vào cây bơ trong vườn nhà ông Phương được camera quay lại. Ảnh cắt từ clip.

Theo cơ quan công an, vào ngày 20-2, công an tiếp nhận đơn tố giác của ông Lê Văn Phương với nội dung bị kẻ xấu lợi dụng trời tối đi vào vườn đắp hóa chất màu trắng vào hàng trăm gốc bơ của gia đình ông còn sống sót lại sau những lần đầu độc trước. Tổng tất cả số cây bơ bị chết khoảng trên 400 cây.



Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản ghi nhận có 115 cây bơ bị chết hoàn toàn, 168 cây bơ bị héo lá và cành bị khô, 217 cây bơ bị chết thân, cành đang phục hồi chồi.

Sau đó, công an huyện Định Quán có đề nghị Chi cục bảo vệ thực vật và thủy lợi (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Nai) xác định nguyên nhân các cây bơ của gia đình ông La Văn Phương bị héo chết.



Chi cục bảo vệ thực vật và thủy lợi cho biết không có cơ sở để xác định chính xác nguyên nhân nhưng ghi nhận thực tế thì vườn cây bơ sinh trưởng kém, xuất hiện triệu chứng nấm bệnh đốm lá khô cành.

Ngoài ra, công an huyện Định Quán cũng đã quyết định trưng cầu giám định Phân viện KHHS Bộ công an giám định thành phần hóa học được thu trên cây bơ cho kết quả không tìm thấy thành phân các loại thuốc diệt cỏ.

Vì vậy, cơ quan CSĐT công an huyện Định Quán cho rằng hàng trăm cây bơ bị chết không phải do đối tượng phá hoại mà khả năng do nấm bệnh gây ra nên không khởi tố vụ án hình sự.

Còn đối với vụ việc trước đó vườn bơ nhà ông Phương bị phá, kết luận định giá tài sản thiệt hại vườn bơ hơn 417 triệu đồng, ngày 4-9-2019, Công an huyện Định Quán đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hủy hoại tài sản để điều tra. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa xác định được bị can.

Về trả lời của Công an huyện Định Quán, ông Phương cho rằng vườn bơ bị phá nhiều lần từ năm 2018, cứ chăm sóc cây sống tốt lại bị phá nên cây cây bị yếu, bệnh là đương nhiên. “Đặc biệt trích xuất camera tại vườn bơ thấy rất rõ nhiều lần kẻ xấu đeo bình xịt thuốc. Không những vậy, vợ tôi còn bắt quả tang kẻ xấu, chụp hình lại và cung cấp hết cho công an. Vậy mà công an huyện lại nói là không có cơ sở...” - ông Phương nói.