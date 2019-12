Vụ học sinh văng xuống đường: Tài xế dùng bằng lái giả

Liên quan đến vụ tài xế Cao Tuấn Việt lái xe 16 chỗ biển số 60V-842... làm văng hai học sinh trên quốc lộ 1A, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai xác định ngoài việc xe này đã hết hạn đăng kiểm, không có phù hiệu xe kinh doanh vận tải, không có hợp đồng thì tài xế sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) giả.

“Khi làm việc với Công an huyện Trảng Bom và Thanh tra Sở GTVT, tài xế cung cấp GPLX hạng E. Qua xác minh của sở, tài xế Việt sử dụng GPLX giả, sở đã yêu cầu Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra, xử lý" - ông Não Thiên Anh Minh, Phó Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, cho biết.





Chiếc ô tô bị tài xế thay đổi kết cấu, ghế không có tựa để rộng hơn, chở nhiều học sinh nhưng không an toàn. Ảnh: VH

Trước đó, chiều 29-11, tài xế Cao Tuấn Việt điều khiển ô tô 16 chỗ chở học sinh về nhà. Đi khoảng 1 km, xe chuẩn bị lên dốc Suối Dĩa trên quốc lộ 1A, bất ngờ cửa sau bung ra khiến hai học sinh nam lớp 4 rơi xuống đường. Ngay sau đó tài xế cho dừng xe và đưa các em đến bệnh viện kiểm tra.

Bà Lưu Thị Ngọc Quế, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trảng Bom, cho biết: “Vụ tai nạn khiến hai học sinh bị xây xát. Chiếc ô tô đưa rước này được các phụ huynh hợp đồng miệng với tài xế chứ không phải xe do nhà trường hay giáo viên làm hợp đồng thuê”.