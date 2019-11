Vụ nữ sinh 11 tuổi chết bí ẩn: Cảnh sát tạm giữ bà nội

Ngày 6-11, liên quan đến điều tra nguyên nhân cái chết của em Nguyễn Thị T. (11 tuổi, học lớp 6, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), Cơ quan công an huyện Yên Thành đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Hường (65 tuổi, trú xã Hậu Thành)- bà nội của em T.



Nạn nhân Nguyễn Thị T.

Trước khi mất tích vào chiều 3-11, em T. có đi xe đạp chở bà nội và có camera của người dân quay lại. Sau khi em T. mất tích, bà Hường mặc áo mưa ướt sũng đến một ki ốt mua quần áo.

Ông Phạm Văn Luyến - Chủ tịch UBND xã Hậu Thành cho biết thêm: “Qua trích xuất camera của cơ quan công an, có hình ảnh của bà nội đi cùng em T.

Tối 3-11, bà nội em T. đã bắt xe ra Hà Nội, khi được công an gọi thì bà ấy đã về nhà vào tối 4-11. Thấy bà Hường có nhiều bất thường nên công an đã triệu tập và tạm giữ nhằm phục vụ công tác điều tra”.



Khu vực phát hiện xe đạp điện, áo, mũ của em T.

Được biết, em T. có hoàn cảnh khó khăn, bố, mẹ vào miền Nam làm công nhân, em T. được gửi ở nhà cho bà chăm nuôi.

Như đã đưa tin, chiều 3-11, em T. đạp xe đạp sang xóm Pú Thượng (xã Hậu Thành) để dự sinh nhật một người bạn học. Chiều cùng ngày, em T. rời nhà bạn để về nhà.



Hiện trường phát hiện thi thể em T. dưới đập nước Bàu Ganh.

Tuy nhiên, đến chiều tối gia đình không thấy em T. về nhà nên đã tổ chức đi tìm. Khi đến bờ đập Bàu Ganh (xã Hậu Thành) có chiếc mũ và áo của em T. Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người đi tìm kiếm.

Lúc 5 giờ 30 phút sáng 5-11, người thân và người dân phát hiện thi thể em T. nổi lên trên đập nước Bàu Ganh, nên đã báo Công an huyện Yên Thành và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An về khám nghiệm, điều tra.