Vụ Quân 'xa lộ': Khen thưởng công an quận Thủ Đức

Ngày 11-11, UBND quận Thủ Đức đã tổ chức khen thưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an quận về thành tích phối hợp điều tra, truy xét, khám phá nhanh vụ án xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong.

Tham dự có ông Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND quận và nhiều người trong Ban thường vụ Quận ủy.



Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Thủ Đức nhận khen thưởng từ UBND quận. Ảnh: CA

Tại buổi khen thưởng, ông Nguyễn Mạnh Cường biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát điều tra và công an quận trong việc phối hợp điều tra, khám phá nhanh vụ án.

Bí thư Quận ủy tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao, công an quận Thủ Đức tiếp tục giữ vững cuộc sống yên bình của nhân dân, góp phần cùng hệ thống chính đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Trước đó, khuya 4-11 tại quán karaoke Nice Vip (đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) đã xảy ra vụ 20 giang hồ vây chém ông Mai Văn Quân (tên gọi khác là Quân “xa lộ” hay Quân “khùng”) làm ông này tử vong tại bệnh viện.



Đám tang Quân "xa lộ" thu hút đông đảo sự có mặt của "anh em xã hội".

Sau khi gây án, nhóm chém người bỏ trốn về nhiều địa phương. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an quận Thủ Đức phối hợp cùng PC02 đã nhanh chóng điều tra xác minh, tạm giữ 11 người liên quan. Nguyên nhân vụ án được xác định do mâu thuẫn trong kinh doanh.

Hiện Công an đang khẩn trương triệu tập, truy bắt những người còn lại để làm rõ vụ án.