Vụ tai nạn giao thông 5 người chết ở Đắk Nông: Khởi tố vụ án

Theo thông tin từ Công an huyện Đắk Mil, trong quá trình điều tra vụ án, nếu thấy có dấu hiệu phạm tội, cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil cho biết đã tạm giữ tài xế Ngô Văn Bền (SN 1993, ngụ tài Cà Mau) để tiến hành làm rõ sự việc. Tại cơ quan công an, tài xế Bền khai nhận khi lưu thông đến đoạn đường nơi xảy ra tai nạn, tài xế này có đạp thắng nhưng thắng không ăn.

Lúc này, tốc độ xe khoảng 40 đến 50 km/h. Thấy vậy, tài xế đã cho xe mình va chạm với xe container để dìu xe.



Hiện trường vụ tai nạn khiến năm người chết, năm người bị thương ở Đắk Nông. Ảnh LN

Như PLO đã đưa tin, khoảng 6 giờ 30 ngày 13-6, tại KM 1818+200 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn 11 (xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến năm người chết, năm người bị thương.

Vào thời điểm nói trên, xe ô tô tải BKS: 69C- 051.59 do tài xế Ngô Văn Bền điều khiển lưu thông theo hướng Đắk Song đi Cư Jút (Đắk Nông). Khi tới địa điểm nói trên, xe tải đã va chạm với xe Container BKS: 51D-498.44 (kéo theo romooc 51R-229.09, chưa rõ người điều khiển).



Năm người bị thương trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk).

Tiếp đó, xe này chạy tông vào xe tải BKS 47-125.70 (tỉnh Đắk Lắk) lưu thông hướng cùng chiều, khiến xe này mất lái, lùa chín xe mô tô, làm ba nạn nhân chết tại chỗ. Chưa dừng lại, xe ô tô biển số ở Cà Mau tiếp tục tông vào xe 48C-035.79 cũng lưu thông cùng chiều, làm xe này văng vào lề đường, rồi lùa bốn xe mô tô (chưa rõ biển số).

Tiếp đó, tài xế điều khiển xe tải BKS 69C-051.59 chạy tiếp khoảng 1 km theo hướng về Buôn Ma Thuột thì xe bị lật vào đồi cao su.

Ông Trương Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết vụ tai nạn xảy ra sáng 13-6 đặc biệt nghiêm trọng khiến năm người chết, năm người bị thương.

Theo đó, ông Tùng đề nghị cơ quan chức năng như Sở GTVT, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh kiến nghị lên Cục Kiểm định của Bộ GTVT xác định lại vấn đề nguyên nhân xe gây tai nạn. Ông Tùng cũng đề nghị công an huyện chuyển hồ sơ công an tỉnh Đắk Nông để tiến hành điều tra bởi đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng.