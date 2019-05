Vụ tài xế Goviet là bị can truy nã: Tài xế có 2 tiền án

“Không chỉ là đối tượng bị truy nã, tài xế Go Viet khai nhận bản thân từng có hai tiền án. Và mới chỉ hơn tháng trước, người này từng lừa một đồng nghiệp khác lấy điện thoại cũng với thủ đoạn tương tự”. Nguồn tin của PLO nói về vụ Trần Ngọc Quý- tài xế Go Viet bị công an quận 3 bắt để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản như trên.



Trần Ngọc Quý tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, Quý từng bị phạt 18 tháng tù tội hủy hoại tài sản XHCN và 9 tháng tù tội gây rối trật tự công cộng.

Sau đó, trong thời gian ngụ tại địa phương, người này đã đến một tiệm vàng giả vờ mua hàng rồi giật chạy (giá trị gần 40 triệu đồng). Với hành vi này, Quý bị công an TP Quy Nhơn truy nã tội cướp giật tài sản.

Tại cơ quan điều tra, tài xế Go Viet này cũng khai nhận chỉ mới hơn một tháng trước, Quý từng lừa lấy điện thoại của một đồng nghiệp khác.

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, chiều 5-5, ông T. (51 tuổi, quận 3 là tài xế Go Viet) gặp Trần Ngọc Quý để nhờ hướng dẫn sử dụng phần mềm MoMo trên điện thoại của mình. Tại con hẻm trên đường Hai Bà Trưng (phường 8, quận 3), lợi dụng sơ hở, Quý lấy luôn điện thoại của ông T. rồi đi mất.

Một ngày sau, ông T. tìm đến công ty GoViet hỏi địa chỉ của Quý và biết người này đang cư ngụ tại quận Bình Thạnh nên đã báo công an quận Bình Thạnh bắt giữ Quý đưa về công an phường 8, quận 3 để xử lý.

Công an quận 3 đã bàn giao vụ vụ việc cho công an TP Quy Nhơn xử lý theo quy định.