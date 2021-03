Vụ thi thể trong rẫy: Nạn nhân tử vong khoảng 20 ngày

Ngày 3-3, tin từ cơ quan Công an huyện Cư M’Gar (Đắk Lắk) cho biết, đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể để điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trong rẫy.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định người đàn ông này tử vong khoảng 20 ngày. Qua xác minh, người này trước đó có dấu hiệu tâm thần và bỏ nhà đi đã lâu.

“Thi thể đã bị phân hủy mạnh, không nguyên vẹn có thể do động vật gây ra. Công an huyện đang mở rộng điều tra để xác định nguyên nhân cụ thể. Ban đầu, cơ quan chưa ghi nhận có dấu hiệu hình sự”- một đại diện Công an huyện cho hay.

Trước đó, chiều 1-3, người dân trên địa bàn xã Ea H’đing (huyện Cư M’gar) đi làm rẫy thì phát hiện một thi thể không nguyên vẹn và trình báo đến cơ quan Công an.

Danh tính nạn nhân được xác định là AK (SN 1993, trú tại buôn Hring, xã Ea H’ding). Trước đó, người này bỏ nhà đi từ trước Tết Nguyên đán 2021. Người thân tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.