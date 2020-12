Vụ thi thể trong valy: Bắt tạm giam giám đốc sát hại bạn

Ngày 9-12, một nguồn tin cho biết: Công an TP HCM đã có quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Jeong In Cheol (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) về hai tội giết người và cướp tài sản.

Các quyết định của Công an TP HCM đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.



Jeong In CheoL bị Công an TP.HCM khởi tố tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Ảnh: CA

Trước đó, tối 27-11, chủ nhà đến dọn nhà thì phát hiện trong valy chứa nhiều vật giống thi thể người nên trình báo công an. Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã trực tiếp khám nghiệm hiện trường, chỉ đạo công tác phá án.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera, cơ quan công an xác định Jeong In Cheol là nghi can, nạn nhân cũng chính là người bạn đồng hương của nghi can nên truy bắt.

Sau 12 giờ phát hiện vụ án, trưa 28-11, Cheol bị bắt khi đang lẩn trốn tại quận 2.

Tại công an, Jeong In Cheol khai nhận là hung thủ đã giết Han Tong Duk (33 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) rồi phân xác giấu trong valy và nhiều túi nylon do mâu thuẫn chuyện tiền bạc nên có ý định bắt cóc Duk đòi tiền, nếu không được sẽ sát hại...

Cheol thành lập công ty Creata VN chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, marketing… từ tháng 1-2018, với hơn 10 nhân viên người Việt và Hàn Quốc.

Tháng 3-2019, Cheol tình cờ gặp Duk tại một quán ăn ở quận 7 và làm quen, từ đó hai bên thân thiết...