Vụ thi thể trong valy: Phạt người đăng tin sai sự thật

Ngày 15-2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với NTĐ (23 tuổi, là sinh viên một trường đại học tại Đà Nẵng) về hành vi đăng tải hình ảnh, nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận.



Admin trang Tin Nóng Đà Nẵng bị công an lập biên bản vi phạm. Ảnh: C.A

Đ. là người dùng hình ảnh một cô gái khác đưa lên Facebook và cho rằng đó là hình ảnh của nạn nhân trong vụ thi thể cô gái người Trung Quốc bị sát hại, phân thành nhiều phần bỏ vào valy.

Sau khi Đ. đăng tải lên trang fanpage “Tin Nóng Đà Nẵng”, cô gái LMT (19 tuổi, ngụ thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan nhờ người thân báo công an.

Tại cơ quan công an, Đ. khai ngày 7-2 đọc được thông tin từ một trang mạng xã hội khác về kết quả điều tra vụ án trên kèm hình ảnh một cô gái được cho là nữ nạn nhân người Trung Quốc. Đ. sao chép toàn bộ nội dung và hình ảnh trên đăng lên trang “Tin Nóng Đà Nẵng” do mình làm admin để câu like, câu view.



Thông tin sai sự thật mà trang của Đ. đăng tải.

Sau khi biết bài viết mình đăng tải không đúng sự thật và công an đang truy tìm nên Đ. đã khóa trang fanpage.