Vụ thi thể trong valy: Vay 2,7 tỉ trả 3,5 tỉ trong 2 ngày

PGĐ Công an TP.HCM trực tiếp đến hiện trường Tối 27-11, chủ nhà đến dọn nhà thì phát hiện trong valy chứa nhiều vật giống thi thể người nên trình báo công an. Công an TP.HCM cùng Công an quận 7 sau đó đã khám nghiệm hiện trường và xác định đây là án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã trực tiếp khám nghiệm hiện trường, chỉ đạo công tác phá án. Qua các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera, cơ quan công an xác định Jeong In Cheol chính là nghi can, nạn nhân cũng chính là người bạn đồng hương của nghi can nên truy bắt và ra thông báo truy tìm. Sau 12 giờ phát hiện vụ án, trưa 28-11, công an bắt được Cheol khi đang lẩn trốn tại căn hộ chung cư Masteri Thảo Điền, quận 2.