Vụ thương lái trộm tôm: 'Chặn xe để cân lại nhưng không được'

Chiều 1-6, một nguồn tin riêng của PLO cho hay, đến nay ngoài anh Lê Duy Châu, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận tin tố giác của 7 người khác về việc bị các nhóm thương lái tổ chức trộm tôm tấn.





Ông Phan Minh Đáng từng bị mất 2 tấn tôm vì nhóm thương lái. Ảnh: CTV

Ngày 1-6, ông Nguyễn Minh Quang, ngụ xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đến công an trình báo.

Ông Quang cho biết khi thu hoạch ao tôm, nhóm thương lái đến kéo lên chỉ cân được hơn 900kg.

Trong khi 10 ngày trước đó, trong quá trình chuyển tôm ông Quang cân được đến 2,4 tấn.

"Chúng tôi biết ngay là họ đã chiếm đoạt hơn 1 tấn tôm của tôi dù chưa biết họ lấy bằng cách nào. Chúng tôi tổ chức chặn các xe tải để cân lại. Họ nói để tấp xe vào lề nhưng sau đó lại bất ngờ cho xe vọt đi mất"- ông Quang kể.

Trước ông Quang có 6 người khác đến trình báo với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau về việc bị mất tôm.



Bị can Đỗ Tuệ Tánh, Lê Văn An và Võ Văn Thành (từ trái sang). Ảnh: T.V

Đó là các ông Bùi Quốc Việt ngụ ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi; ông Hồ Văn Lực ngụ ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước; ông Nguyễn Văn Nhanh ngụ ấp Tân Bằng, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời; ông Trần Trúc Lâm ngụ khóm 1, thị trấn U Minh, huyện U Minh và ông Trần Thanh Đạm ngụ TP. Cà Mau.

Những người này báo bị các nhóm thương lái "hô biến" từ 1 tấn đến 10 tấn tôm khi thu hoạch. Trong những nhóm thương lái bị các nạn nhận này tố cáo có một vài nhóm trùng nhau.

Như chúng tôi đã phản ảnh, ngày 7-5, anh Lê Duy Châu ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi bán tôm cho nhóm thương lái và sau đó phát hiện trong camera an ninh nhóm thương lái trộm nhiều tấn tôm của anh.

Anh Châu đã tố cáo lên công an và đến nay công an huyện Đầm Dơi đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can gồm Đỗ Tuệ Tánh ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; Lê Văn An và Võ văn Thạnh cùng ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Được biết từ khi nhóm của Tánh hoành hành, các thương lái làm ăn chân chính ở địa phương gặp nhiều khó khăn. Nhóm này thường xuyên đưa giá cao để vào được đầm tôm sau đó tìm cách vừa mua vừa trộm.