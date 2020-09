Vụ truy sát 3 người ở Hà Tĩnh: Nạn nhân thứ 2 tử vong

Chiều 29-9, người thân và cơ quan chức năng cho biết chị Bùi Thị Huỳnh (42 tuổi, trú TP Hà Tĩnh), nạn nhân bị em rể cũ truy sát đã tử vong do vết thương quá nặng.



Nghi phạm Lê Minh Hải bị công an bắt giữ. Ảnh: ĐL

Hai nạn nhân khác là chị Bùi Thị Nhung (48 tuổi, chị gái chị Huỳnh) đã tử vong vào chiều 28-9 và bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi, mẹ đẻ của chị Nhung và chị Huỳnh, ngụ phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) đang được cấp cứu tích cực tại BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Nghi phạm Lê Minh Hải (37 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) đang bị tạm giữ hình sự tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh. Hải từng cưới con út của bà Vân và hai vợ chồng Hải đã ly hôn.

Bước đầu tại cơ quan công an, Hải khai nhận, do mâu thuẫn trong việc chia tiền đền bù mảnh đất có dự án làm đường đi qua nên chiều 28-9, Hải đến gia đình mẹ vợ cũ để giải quyết.

Được biết, mảnh đất này không phải tài sản riêng của vợ chồng Hải mà là đất phía nhà vợ cho để vợ chồng xây nhà.



Người dân bàng hoàng trước sự việc xảy ra.

Như PLO đã đưa tin, đầu giờ chiều 28-9, người dân nghe tiếng la hét thất thanh, kêu cứu tại gia đình bà Vân. Mọi người chạy đến nhà bà Vân thì phát hiện bà Vân cùng hai con là chị Nhung và chị Huỳnh bị thương nặng, nằm bất động. Mọi người đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu.



Do vết thương quá nặng, chị Nhung đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Bà Vân và chị Huỳnh được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhưng do bị đâm thấu ngực, chị Huỳnh đã tử vong sau đó.

Người dân cũng cho biết đã nhìn thấy Hải rời khỏi hiện trường vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan công an TP Hà Tĩnh (Công an tỉnh Hà Tĩnh) xác định được Hải bỏ trốn theo hướng chạy ra huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) nên đã bắt giữ khi Hải đang lẩn trốn ở Nghệ An.