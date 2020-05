Vụ vườn bơ bị hạ độc ở Đồng Nai: Chờ kết luận của Bộ Công an

Mới đây, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) có báo cáo gửi Đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai về kết qua điều tra vụ án nghi vấn cả vườn bơ bị hạ độc.



Vườn bơ hàng trăm cây của gia đình nhà ông Phương bị chết dần.

Trước đó ông La Văn Phương (ngụ xã Phú Lợi, huyện Định Quán) có đơn cầu cứu gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai… với nội dung gia đình ông bị kẻ xấu hủy hoại khoảng 300 cây bơ, giá trị thiệt hại 1 tỉ đồng. Sự việc xảy ra gần 2 năm vẫn chưa được giải quyết.

Sau khi nhận được đơn của ông Phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai có văn bản đề nghị trưởng Công an huyện Định Quán xem xét, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền và báo cáo kết quả điều tra.

Thông báo của công an huyện Định Quán gửi Đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai, sau đó cho biết công an đã làm việc với những người quanh khu vực, không phát hiện ai vào vườn nhà ông Phương. Trích xuất camera tại nhà ông Phương không thấy có người lạ vào vườn.

Hiện công an huyện Định Quán đã ra quyết định trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định thành phần hóa học thu được trên cây bơ của ông Phương nhưng chưa có kết quả. Vì vậy công an huyện chưa xác định cây chết là nguyên nhân gì và có hay không việc hủy hoại tài sản xảy ra tại rẫy nhà ông Phương.

Còn đối với vụ việc trước đó vườn bơ nhà ông Phương bị phá, kết luận định giá tài sản thiệt hại hủy hoại vườn bơ hơn 417 triệu đồng, ngày 4-9-2019, Công an huyện Định Quán đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hủy hoại tài sản để điều tra.

Tuy nhiên ông Phương cho rằng công an huyện Định Quán trả lời với Đoàn đại biểu Quốc hội là không phát hiện ai vào vườn và trích xuất camera tại nhà ông Phương không thấy có người lạ là không chính xác. Sau khi trình báo sự việc gia đình ông đều trích xuất camera đều thấy có người đeo bình xịt chất lỏng vào cây bơ, rất rõ ngày giờ.