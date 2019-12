Vụ xe đoàn từ thiện bị nạn: Người thứ 3 tử vong

Ngày 13-12, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, vụ ô tô chở đoàn nghệ thuật tình thương của Trung tâm Dạy nghề nhân đạo tạo việc làm cho trẻ em khuyết tật Việt Nam bị tai nạn ở miền núi, nạn nhân thứ ba đã tử vong. Đó là anh Quang Tin (20 tuổi, quê huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An).



Lực lượng Bộ đội Biên phòng và công an xã, người dân ra hiện trường giúp đỡ người bị nạn.

Trong vụ tai nạn, anh Quang Tin bị chấn thương sọ não, được đưa đến cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Kỳ Sơn. Sau đó, anh Quang Tin được xe cứu thương chở xuống BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An những đã tử vong trên đường.

Hiện còn ba nạn nhận bị thương nặng khác đang được tích cực cấp cứu tại BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Như đã đưa tin, sáng 11-12, ô tô 16 chỗ 29A-1636 chở đoàn công tác nghệ thuật tình thương của Trung tâm Dạy nghề nhân đạo tạo việc làm cho trẻ em khuyết tật Việt Nam vào xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) để giao lưu văn nghệ, hòa nhập cộng đồng thắp sáng ước mơ và quyên góp từ thiện. Khi xe đi qua bản Huồi Cáng 2 (xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) gặp sương mù, đường miền núi quanh co đã tông vào taluy dương của đường rồi lật.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có gần 10 người. Trong đó có hai người tử vong tại chỗ là là chị Đinh Thị Thuận (37 tuổi, quê xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An, làm trưởng đoàn công tác) và tài xế là ông Nguyễn Công Minh (53 tuổi, quê xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn).



Bàn thờ, di ảnh chị Đinh Thị Thuận.

Được biết, hoàn cảnh các nạn nhân đều khó khăn. Ba chị em chị Thuận sinh ra bị khuyết tật do ảnh hưởng chất độc da cam từ người bố. Hai con của chị Thuận còn thơ dại.

Chính quyền địa phương và cộng đồng mạng xã hội đang kêu gọi người dân, các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ hai con nhỏ của chị Thuận để sớm vượt qua nỗi đau mất mẹ, khó khăn.