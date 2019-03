Vụ xe khách tông đoàn người đưa tang: Tài xế bị bắt giam

Ngày 29-3, Thượng tá Bùi Minh Tiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thanh Phú (43 tuổi, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Phú là tài xế điều khiển ô tô khách tông chết bảy người trong đoàn đưa tang tại Vĩnh Phúc rạng sáng 27-3.



Tài xế Phan Thanh Phú (ảnh nhỏ) điều khiển chiếc xe khách gây tai nạn

Trước đó một ngày, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nói trên.

Kết quả kiểm tra mẫu máu của tài xế Phú cho thấy không có nồng độ cồn hay ma túy. Về chi tiết được cho là chiếc xe khách chạy sai lộ trình và sai giờ so với đăng ký khai thác tuyến vận tải cố định, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay những vấn đề này sẽ được làm rõ.

Như PLO.VN đã đưa tin, sáng 27-3, xe giường nằm 40 chỗ 27B-003.43 do tài xế Phú điều khiển đã tông vào đoàn đưa tang tại ngã tư quốc lộ 2C giao với tuyến đường đi Mả Lọ (thuộc địa bàn xã Trung Nguyên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc), khiến bảy người chết và ba người khác bị thương.

Làm việc với công an, tài xế Phú cho biết chiều ngày 26-3, người này lái xe khách từ bến xe Điện Biên về tỉnh Vĩnh Phúc. Quá trình điều khiển xe, tài xế Phú có dừng lại hai lần ở Sơn La và đổi lái với một tài xế tên Vinh.

Đến 1 giờ 30 sáng 27-3, Phú đổi lái lại với tài xế Vinh, khi xe chạy đến địa phận xã Trung Nguyên thì xảy ra tai nạn.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng được xác định là do sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn và lái xe không chú ý quan sát nên đã tông vào đoàn người đưa tang.

Công an xác định, thời điểm gây tai nạn xe khách chạy với vận tốc 78km/h, trước đó 20 giây, tốc độ xe là 67km/km...