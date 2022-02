Video: Vừa khai trương tiệm sửa xe thì hôm sau mất trộm

Ngày 8-2, Công an xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn, TP.HCM) lập hồ sơ theo trình báo của người dân về vụ mất trộm xe trên địa bàn.



Nạn nhân là anh HTT (28 tuổi, quê Lâm Đồng, tạm trú quận Tân Phú, TP.HCM). Tài sản bị mất là chiếc xe máy Winer trị giá hơn 30 triệu đồng.



Nam thanh niên nhanh chóng tiếp cận chiếc xe có gắn sẵn chìa khóa rồi tẩu thoát nhanh chóng. Ảnh chụp từ clip

Anh T cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 45 ngày 7-2 và diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Khoảng thời gian trên, anh T để xe máy trước cửa hàng sửa, tân trang xe máy trên đường Lê Thị Hà (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) và quên rút chìa khóa.

Lúc này, nhóm ba thanh niên đi trên hai xe máy chạy ngang qua phát hiện nên quay xe trở lại.



Khu vực xảy ra vụ việc là trước tiệm tân trang, sửa xe trên đường Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Ảnh: NT

Một người tiếp cận xe của anh T rồi nhanh chóng khởi động, tẩu thoát cùng đồng bọn đợi sẵn.

Theo anh T sự việc diễn ra chỉ trong vài giây. “Tôi làm thuê ở tiệm này. Tiệm vừa khai trương ngày mùng 6 Tết Nguyên đán thì hôm sau xảy ra vụ trộm. Những người xung quanh có chứng kiến, hô hoán và truy đuổi nhưng không kịp” – anh T nói.

Công an xã Tân Xuân cho biết hiện đang trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh, lấy lời khai để chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an huyện Hóc Môn điều tra, xử lý theo thẩm quyền.