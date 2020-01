Vựa phế liệu tại Bình Dương bị cháy rụi trong đêm mùng 2 tết

Ngày 27-1, vụ cháy xảy ra tại một vựa phế liệu rộng hơn 1.000 m2 trên đường Thuận An Hòa (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) đã được dập tắt hoàn toàn.



Cả vựa phế liệu bị bao trùm trong biển lửa trong đêm mùng 2 tết. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào đêm 26-1 tại một vựa phế liệu nằm trên đường Thuận An Hòa (phường An Phú).

Khi người dân phát hiện vụ cháy, thì lửa đã bốc cao bao trùm toàn bộ vựa phế liệu. Vụ cháy đỏ rực một góc trời, khiến nhiều người dân gần đó hoảng sợ.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC thị xã Thuận An đã huy động nhiều phương tiện chữa cháy, cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia khống chế vụ cháy. Sau một thời gian ngắn vụ cháy được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực khác.



Vụ cháy xảy ra trên địa bàn phường Mỹ Phước khiến một căn nhà bị thiêu trụi. Ảnh: KD

Gần ba giờ đồng hồ sau đó, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, toàn bộ vựa phế liệu bị lửa thiêu trụi, một số ô tô và tài sản của chủ vựa phế liệu cũng bị hư hỏng vì vụ hỏa hoạn.