Tối 26-2, công an TP Vũng Tàu thông tin sau 48 giờ đã bắt khẩn cấp Phạm Thanh Long (23 tuổi) để điều tra về hành vi gây ra một số vụ vô cớ chém "dạo" người dân trên địa bàn, gây hoang mang dư luận.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút tối 24-2, Long chạy xe máy cầm theo một con dao, chạy đến một số hẻm trên đường Ngô Đức Kế, phường 7. Tại đây, Long vô cớ chém bừa một số người nhưng không trúng.

Chưa dừng ở đó, Long chạy ngang qua số nhà 17/24/3 Ngô Đức Kế, phường 7 bất ngờ chém cháu V. (15 tuổi) đang đứng trước cửa, khiến cháu bị thương ở vùng trán. Sau đó, Long lái xe bỏ chạy, camera tại khu vực này đã ghi lại được hành vi của Long.

Ngay sau đó, công an phường 7 đã phối hợp cùng công an TP Vũng Tàu khẩn trương sàng lọc truy bắt đối tượng. Đến tối 26-2, công an đã khẩn cấp bắt được Long.

Thời điểm bị bắt giữ, Long mặc đồ giống thời điểm gây án. Theo một số nguồn thông tin, Long có dấu hiệu trầm cảm, sinh tâm lý thù hận sau biến cố gia đình.

Hiện công an TP Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ động cơ gây án của Long.