Vườn bơ bị hạ độc, chủ vườn 'cầu cứu' GĐ Công an Đồng Nai

Liên quan vụ việc “Đồng Nai: Hàng trăm cây bơ bị hạ độc” mà PLO.VN đưa tin, ngày 21-2, ông La Văn Phương (ngụ xã Phú Lợi, huyện Định Quán, Đồng Nai) cho biết, ông đã làm đơn “cầu cứu” gửi đến đại tá Vũ Hồng Văn– giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai để quan tâm, chỉ đạo đơn vị điều tra làm rõ vụ án hủy hoại tài sản để gia đình ổn định cuộc sống.

Trong đơn “Cầu cứu” gửi đại tá Văn, ông Phương cho biết: “Tôi vẫn tin vào công lý nên đã làm đơn này cầu cứu đến ông – Đại tá Vũ Hồng Văn. Tôi mong được sự quan tâm của ông chỉ đạo đơn vị điều tra nhanh chóng làm rõ vụ án để cuộc sống gia đình tôi được yên bình, lấy lại niềm tin của người dân đối với lực lượng công an nhân dân".



Cả vườn bơ của gia đình ông Phương bị kẻ xấu hạ độc chết hết. Ảnh: VH.

Theo ông Phương, từ năm 2017 gia đình ông bắt quả tang người hàng xóm qua vườn đạp gẫy làm chết gần 200 cây đu đủ. Sau đó công an xã đã mời lên làm việc và hòa giải.

Đến ngày 20-6-2018, gia đình ông kiểm tra camera phát hiện người hàng xóm tiếp tục xịt hóa chất vào hàng trăm gốc bơ. Khoảng 20 ngày sau, khoảng 300 cây bơ bị héo lá, chết dần nên ông Phương vội báo lên công an. Công an huyện Định Quán và VKSND cùng cấp đã xuống hiện trường lập biên bản, lấy hình ảnh camera.

Nửa năm không thấy công an huyện Định Quán điều tra kẻ xâu hủy hoại vườn bơ nên ông Phương đã làm đơn tố cáo gửi lên cơ quan chức năng.

Ngày 7-1-2019, sau khi nhận được đơn của công dân La Văn Phương, Văn phòng Chính phủ có văn bản chuyển đơn đến UBND tỉnh Đồng Nai để xem xét, giải quyết. Lúc này, UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai cũng yêu cầu Công an huyện Định Quán xác minh, điều tra làm rõ.



Bột trắng kẻ xấu đắp thân cây khiến cây chết dần nghi là hóa chất. Ảnh: VH.

Ngày 4-9-2019, Công an huyện Định Quán ra thông báo kết luận định giá tài sản thiệt hại hủy hoại vườn bơ hơn 417 triệu đồng. Cùng ngày, Công an huyện Định Quán ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “hủy hại tài sản” để điều tra.

Trong lúc chủ vườn bơ chờ đợi công an điều tra thì tiếp tục những ngày đầu tháng 1 và đầu tháng 2-2020, kẻ xấu tiếp tục đắp chất màu trắng nghi hóa chất vào hàng trăm gốc cây bơ còn sống sót lại. Ông Phương lại trình báo Công an huyện Định Quán. Sau đó, Công an và VKSND huyện Định Quán đến hiện trường lập bản, thu giữ mẫu hóa chất và ghi nhận tổng số cây bơ bị đầu độc từ trước đến nay khoảng 400 cây.

Thượng tá Nguyễn Văn Quang (Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán) cho biết: “Vụ việc mới đây thì đã cử lực lượng xuống ghi nhận và lấy mẫu chất màu trắng để giám định xác định đó là chất gì. Hiện vụ án đang điều tra làm rõ”.