Ngày 23-2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, Công an các huyện Vị Xuyên và Bắc Quang vừa phối hợp tổ chức bắt giữ một bị can có lệnh truy nã sau 27 năm lẩn trốn.



Trần Văn Châu (giữa) bị bắt giữ sau 27 năm trốn khỏi nơi giam giữ. Ảnh: CACC

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Vị Xuyên phát hiện và xác định Trần Văn Châu (56 tuổi, thường trú Đội 4, xã Xuân Phú, huyện EaKar, Đắk Lắk) là bị can bị truy nã toàn quốc theo quyết định truy nã của Trại giam Đắc Trung, tỉnh Đắk Lắk.

Cụ thể, năm 1995, Trần Văn Châu bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt sáu năm tù giam về tội cướp tài sản của công dân. Quá trình chấp hành án tại Trại giam Đắc Trung, Trần Văn Châu đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Sau đó, Trần Văn Châu thay đổi họ tên, năm sinh, quê quán, tạo vỏ bọc tinh vi và đến sinh sống tại tỉnh Hà Giang cho đến khi bị phát hiện bắt giữ.

Hiện nay, Công an huyện Vị Xuyên đã bàn giao Trần Văn Châu cho Trại giam Đắc Trung để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.