Xác định nghi can chặt hơn 3.100 cây keo của dân

Sáng 3-7, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đã bắt giữ Nguyễn Hữu Tình (trú xóm 7, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) liên quan tới vụ chặt phá hơn 3.100 cây keo hơn một năm tuổi của người dân.



Hơn 31.000 cây keo một năm tuổi của gia đình anh Phùng Văn Huệ bị chặt gốc, phá hỏng.

Trước đó, sáng 24-6, vợ chồng anh Phùng Văn Huệ, chị Trần Thị Hoa (trú xóm 4, xã Thành Sơn) đi lên vườn keo của gia đình vừa trồng ở bản Kẻ Gia (xã Thạch Ngàn) thì phát hiện vườn keo đã bị chặt phá.

Hai vợ chồng đứng khóc trong vườn.

Theo anh Huệ, trước đó anh phát hiện có kẻ phá vườn keo và anh đã mua dây thép gai về rào xung quanh nhưng việc bảo vệ này không thành.



Anh Phùng Văn Huệ (phải) đứng trong vườn keo bị chặt phá hỏng.

“Vợ chồng tôi làm nông và trồng trọt, không có nghề buôn bán phụ. Vợ chồng đang đặt hy vọng vào việc trồng rừng keo này để sau này thu hoạch có tiền cho con ăn học, không ngờ bị chặt phá hỏng thế này” - anh Huệ nói.

Sau khi bắt Tình, công an cho hay qua kiểm đếm thì có 3.145 cây keo bị chặt phá hỏng, thiệt hại khoảng 55 triệu đồng. "Tình đã bị Cơ quan công an huyện Con Cuông bắt khẩn cấp vào trưa hôm qua (2-7). Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ”- một lãnh đạo xã Thành Ngàn cho biết thêm.



Công an bắt giữ Nguyễn Hữu Tình.