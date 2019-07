Xác minh CSGT có chặn đường hay không khi bị xe máy tông văng

Trưa 10-7, lãnh đạo Khoa Hồi sức – Yêu cầu Bệnh viện hữu nghị Việt – Tiệp cho biết thượng uý Nguyễn Trọng Quý, cán bộ CSGT bị xe máy tông, đang được điều trị tích cực vết thương vùng đầu, bệnh nhân tỉnh táo.



Lãnh đạo TP Hải Phòng thăm hỏi, động viên cán bộ CSGT bị tông đang điều trị tại bệnh viện.

Theo Khoa Hồi sức – Yêu cầu, thượng uý Nguyễn Trọng Quý đã đang được điều chấn thương sọ não bằng phương pháp nội khoa, bệnh nhân có tiến triển tích cực.

Thượng uý Quý được xác định bị chấn thương, chảy máu màng não, rạn đốt sống cổ, trật khớp khuỷu tay phải. Trong ngày 10-7, bệnh viện sẽ tiến hành chụp citi toàn thân cho bệnh nhân để xác định xem cơ thể còn chấn thương nào khác không.

Liên quan tới sự việc, Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão), người chạy xe máy Aiblade tông thượng uý CSGT Nguyễn Trọng Quý bị thương, cũng đang phải điều trị tại khoa Thần kinh – Lồng ngực Bệnh viện đa khoa Kiến An. Do Thắng bị thương vùng đầu nên đã được lực lượng chức năng và người thân đưa vào bệnh viện điều trị.

Theo bác sĩ Vũ Tuấn Anh, Trưởng khoa Thần kinh – Lồng ngực, bệnh nhân Thắng bị chấn thương vùng đỉnh đầu, cơ thể có nhiều vết trầy xước. Bệnh nhân tỉnh táo, các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi điều trị.

Nguồn tin từ cơ quan chức năng huyện An Lão cho biết cơ quan tố tụng vẫn đang tiến hành xác minh, điều tra sự việc. Việc xử lý đối với thanh niên điều khiển xe máy tông thượng uý CSGT Nguyễn Trọng Quý còn căn cứ vào thương tích của nạn nhân. Đồng thời, phải xác minh xem Thượng uý Quý từ ngoài đi tới có chặn đường không. Căn cứ vào đó, cơ quan chức năng mới xác định được hướng xử lý.

Như PLO đã thông tin, trưa 9-7, thượng uý Nguyễn Trọng Quý cùng tổ công tác thuộc Đội CSGT – TT – CĐ Công an huyện An Lão làm nhiệm vụ tại khu vực Chợ Thái trên tỉnh lộ 354 (xã Mỹ Đức). Lúc 11 giờ 10 phút, Đỗ Văn Thắng điều khiển xe máy Airblade 15D1-294.35 không đội mũ bảo hiểm theo hướng Tiên Lãng – Kiến An, tới đoạn đường cong gặp đã tông vào thượng uý Quý đang đứng ở lòng đường.

Theo Công an TP Hải Phòng, thời điểm tông trúng thượng uý Quý, Thắng điều khiển xe chạy quá tốc với mức 61/50 km/h.