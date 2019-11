Xác minh thông tin ô tô lao xuống ao vì... biển chỉ dẫn

Ngày 14-11, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia gửi văn bản cho Sở GTVT tỉnh Hà Nam đề nghị kiểm tra khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông do kết cấu hạ tầng giao thông.



Hiện trường sự cố xe ô tô và một xe máy gặp nạn.

Theo đó, ngày 13-11, báo chí phản ánh về trường hợp lái xe ô tô bảy chỗ đi vào tuyến đường mới có đầy đủ biển chỉ dẫn, sơn vạch kẻ đường nhưng đây là đoạn đường cụt. Do đường cụt, lái xe khi phát hiện đã không kịp phanh khiến cả xe lao xuống ao. Trước đó 10 phút, có người điều khiển xe máy cũng gặp tai nạn tương tự.

Đoạn đường trên mới được thi công có thể thuộc khu vực huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; đã được hoàn thiện về hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và bố trí các biển chỉ dẫn giao thông. Tuy nhiên, đây lại là tuyến đường cụt, đơn vị thi không bố trí biển cảnh báo hay rào chắn để cảnh báo người tham gia giao thông dẫn đến nhiều vụ tai nạn.

Vì vậy, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chuyển phản ánh đến Sở GTVT tỉnh Hà Nam để xác minh, xử lý nội dung phản ánh theo quy định của pháp luật.