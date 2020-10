Xe buýt lao vào quán bên đường, hành khách hốt hoảng

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 29-10, trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) xe buýt lao vào hàng quán nhà dân bên đường rồi đâm vào gốc cây, tài xế bị thương nặng.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TR.HÒA

Vào thời điểm nêu trên, xe buýt mang BKS : 37B - 018.40 của Nhà xe Đông Bắc chạy hướng huyện miền núi Quỳ Hợp- TP Vinh (Nghệ An). Khi xe buýt chạy đến gần đoạn Ga Yên Lý thì bất ngờ bị tai nạn, lao xe vào hàng quán trước nhà dân bên quốc lộ.

Chiếc xe buýt dừng lại khi đâm vào gốc cây trước nhà dân. Nhiều hành khách trên xe buýt la ó, hốt hoảng.



Xe buýt lao vào ki ốt nhà dân bên quốc lộ 1A. Ảnh: TR.HÒA.

Vụ tai nạn làm đầu xe bị hư hỏng nặng, tài xế bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời có mưa lớn, mặt đường trơn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Công an huyện Diễn Châu và Đội CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) có mặt tại hiện trường để đảm bảo giao thông trên quốc lộ 1A và điều tra vụ tai nạn.