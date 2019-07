Xe cấp cứu gây tai nạn ở Bình Tân, 2 người bị thương nặng

Vào khoảng 22 giờ ngày 20-7, xe cứu thương 51B-25.555 chạy theo hướng từ cầu Lò Gốm về vòng xoay An Lạc, đến đoạn ngã tư đường Võ Văn Kiệt - An Dương Vương thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân thì xảy ra va chạm với xe máy 52T1-3552 do hai thanh niên điều khiển đang băng qua đường.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HX

Sau cú va chạm, xe máy nằm ở làn đường dành cho xe ô tô, phần đầu xe máy biến dạng hoàn toàn. Xe cấp cứu tiếp tục di chuyển hơn 50 mét mới ngừng hẳn. Hai thanh niên bị thương được người dân đưa cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của tài xế xe cấp cứu và những người liên quan.

Người dân cho biết thêm, hai thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu say xỉn.

Vụ va chạm xảy ra lúc nửa đêm nên không ảnh hưởng nhiều đến giao thông qua khu vực này. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.