Xe chở 22 người gặp nạn: 2 người tử vong, 19 bị thương

Chiều tối 16-3, 13/19 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn xe khách đâm vào đuôi xe đầu kéo trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vẫn đang được cấp cứu tại BV đa khoa 115 Nghệ An. Hai người bị tử vong là ông Nguyễn Văn Minh (61 tuổi, trú tại Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) và bà Trần Thị Thạch (53 tuổi, trú TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã được người thân đưa về quê tổ chức lễ tang.



Các nạn nhân đang được cấp cứu tại BV đa khoa 115 Nghệ An.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra lúc gần 5 giờ sáng 16-3 trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Nghi Lộc), xe khách mang BKS 36B-034.12 tông vào phía sau xe đầu kéo mang BKS 37V-0047 kéo theo rơmoóc 37R-000.24 đang đỗ bên quốc lộ. Cú tông mạnh khiến đầu xe khách biến dạng, ông Minh, bà Thạch bị tử vong, 19 người khác bị thương, trong đó có ba trẻ em. Tài xế xe khách là anh Nguyễn Văn Tâm (36 tuổi, trú Quảng Chính, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa). Người điều khiển xe đầu kéo là ông Nguyễn Xuân Thắng (54 tuổi, trú thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết có nhiều sương mù. Hôm 16-3, có năm người bị thương nhẹ đã xin xuất viện, về quê nhà tiếp tục điều trị vết thương. Các nạn nhân may mắn sống sót cho biết chiếc xe chở những người dân đi lễ đền cầu an đầu năm, không ngờ xảy ra tai nạn thảm khốc đau lòng.



Hiện trường vụ tai nạn.Ảnh: ĐẮC LAM

Bà Mai Thị Hiền (41 tuổi, trú TP Sầm Sơn, Thanh Hóa), một trong những nạn nhân may mắn sống sót, đang được cấp cứu, điều trị tại BV đa khoa 115 Nghệ An, buồn rầu cho biết: “Hầu hết nạn nhân trong vụ tai nạn là anh em bà con, người quen. Chúng tôi thuê xe khách 29 chỗ do anh Tâm điều khiển để đi lễ đền Ông Hoàng Mười (đóng bên sông Lam, thuộc Hà Tĩnh và Nghệ An). Chuyến xe khởi hành lúc 2 giờ sáng tại TP Sầm Sơn. Khi lên xe, hầu hết mọi người đều tiếp tục ngủ… Ít phút sau, tôi được người dân cạy cửa xe khách đưa ra ngoài, xe cứu thương chở đến bệnh viện”.

Chị Hồ Thị Chung (trú TP Thanh Hóa) cho biết: “Trên xe khách có 21 người lớn và ba trẻ em, mọi người đang ngủ thì bỗng nhiên nghe tiếng động lớn. Khi tôi tỉnh dậy mới biết đang nằm ở bệnh viện, nay tôi mới biết xe khách đâm vào đuôi xe tải”. Còn chị Nguyễn Thị Nguyệt (quê phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) nhớ lại sau tiếng động mạnh là cảnh hoảng loạn, kêu khóc, nhiều người bị ngất và máu me bê bết, hoảng loạn…”.

BS Đặng Văn Hùng Minh, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình (BV đa khoa 115 Nghệ An), cho biết có một nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục cấp cứu, khoa đang chữa trị 13 bệnh nhân.

Xe đầu kéo băng qua đường sắt, 170 người thoát chết Ngày 16-3, ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang, cho hay đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã lưu thông trở lại từ 4 giờ 10 ngày 16-3. Trước đó, đoạn đường sắt trên bị tê liệt hơn sáu tiếng đồng hồ, nhiều đoàn tàu bị mắc kẹt do đoàn tàu SE21 tông vào một xe đầu kéo. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, lúc 21 giờ 20 ngày 15-3, đoàn tàu SE21 chạy hướng Bắc - Nam, khi đến điểm giao nhau với đường ngang dân sinh tại xã Suối Hiệp thì tông vào xe đầu kéo 51C-609.01 đang chạy trên đường ngang. Vụ tai nạn làm đầu máy tàu lửa bị trật khỏi đường ray, bốn toa tàu bị hỏng nặng. Rất may hơn 170 hành khách cùng nhân viên trên tàu đều an toàn. Ngành đường sắt đã huy động nhân lực, phương tiện giải phóng hiện trường, khắc phục đầu máy, các toa tàu bị hỏng. Theo xác định của cơ quan chức năng, xe đầu kéo 51C-609.01 cố chạy qua đường sắt trong khi đoàn tàu đang chạy tới, bị đoàn tàu tông vào phía sau, kéo lê hàng chục mét, hư hỏng nặng. Ông Lê Hồng Sơn cho biết thêm vụ tai nạn làm ba đoàn tàu khác phải dừng lại các ga, trễ lịch trình hơn sáu tiếng đồng hồ. TẤN LỘC