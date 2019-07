Xe chở đoàn tham quan gặp nạn, một người tử vong

Khoảng 5 giờ sáng 6- 7, trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.



Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm này, xe khách du lịch 29B-191.03 chở hơn 50 người từ Bắc Giang vào Nghệ An đã tông vào đuôi xe đầu kéo 76C-045.42 đang dừng đỗ bên quốc lộ.

Hậu quả, xe khách bị nát bét phần đầu, nhiều hành khách hốt hoảng, la hét, kêu cứu và chung tay đưa những người bị thương đi bệnh viện. Tai nạn đã khiến một người tử vong.



Chiếc xe chở container đỗ sát bên quốc lộ 1A.

Các nạn nhân may mắn thoát chết cho biết chiếc xe khách chở hơn 50 người từ Hiệp Hòa (Bắc Giang) vào Nghệ An tham quan quê Bác Hồ và du lịch tắm biển Cửa Lò. Chiếc xe chạy một mạch, đến Diễn Châu (Nghệ An) thì gặp tai nạn.



Nạn nhân bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện Công an huyện Diễn Châu đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn trên.