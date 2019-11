Xe chở tăng ni, phật tử gặp nạn, ba người qua đời

Hồi 7 giờ, ngày 24-11, tại km 1078+900 Quốc lộ 1A (đường tránh Mộ Đức, Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo 51D1-5145 chạy theo hướng Bắc Nam và xe khách 16 chỗ 51B0-3727 chạy theo hướng ngược lại.

Hậu quả làm ba người chết (hai người chết tại chỗ, một tại bệnh viện - trong đó có lái xe 16 chỗ) và 10 người bị thương. Các nạn nhân đều là tăng ni, phật tử tại Bình Định.



Hiện trường vụ tai nạn khiến ba người tử vong trong đó có lái xe 16 chỗ. Ảnh: THANH NHẬT

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi người bị nạn. Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là xe 16 chỗ lấn sang phần đường ngược chiều dẫn đến vụ tai nạn giao thông.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đã phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vào hiện trường vụ việc. Đồng thời, chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính Phủ và Phó Thủ tướng thường trực đến thân nhân những tăng ni, phật tử không may qua đời.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thăm hỏi những người bị thương và phối hợp với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả của vụ việc.

Liên quan đến vụ tai nạn, Bộ trưởng, Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cũng chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cử cán bộ đến hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương tổ chức điều tiết giao thông, khắc phục hậu quả của vụ việc và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tốc độ xe 51D1-5145 lúc 7 giờ 25 giây là 60 km/h trước đó 12 giây tốc độ là 58 km/h. Xe đầu kéo 51B0- 3727 lúc 7 giờ 14 giây là 58 km/h, trước đó 3 giây tốc độ là 71 km/h.