Xe chữa cháy triệu đô, trực thăng diễn tập tại Đà Nẵng

Sáng 16-10, nhiều lực lượng như Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ; Công an TP Đà Nẵng; Sư đoàn Không quân 372, Quân Khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Công an hai tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Công an các địa phương tham gia... diễn tập chữa cháy quy mô lớn tại TP Đà Nẵng.

Buổi diễn tập tại cụm công trình Khách sạn Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng, Trung tâm thương mại VinCom Ngô Quyền và chung cư cao cấp AZURA có quy mô lên đến gần 1.000 người tham gia.



Người đu dây tham gia trong buổi diễn tập. Ảnh: HẢI HIẾU

Tình huống giả định, là xảy ra khí gas bị rò rỉ từ vị trí khớp nối giữa bếp nấu với đường ống dẫn khí của hệ thống cấp gas trung tâm dẫn đến sự cố cháy, nổ tại nhà hàng Han River thuộc tầng 3 của tòa nhà khách sạn Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng.

Lúc này, hệ thống báo rò rỉ khí gas bị lỗi nên không hoạt động để ngắt gas khẩn cấp tại khu bếp nấu tầng 3 và kho gas trung tâm nên khi nhân viên bật bếp để đun nấu đã gây ra nổ khí gas và cháy lớn. Nhân viên tòa nhà lập tức báo tin cho cảnh sát PCCC và sơ tán người ngạt khí, bị thương ra ngoài.

Cũng theo tình huống, từ vụ nổ ban đầu đã gây ra các vụ cháy, nổ, sập đổ kiến trúc... của công trình bên cạnh là Trung tâm thương mại Vincom Ngô Quyền và Tòa nhà chung cư cao cấp Azura. Nhận tin báo, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa.

Đáng chú ý, ngoài hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, các phương tiện chữa cháy chuyên dụng thường thấy, đợt diễn tập này có một xe chữa cháy Rosenbauer Panther với nhiều công dụng hiện đại có giá cả triệu USD cùng máy bay trực thăng.



Lực phun nước cực mạnh của xe chữa cháy triệu đô. Ảnh: HẢI HIẾU

Xe cứu hỏa Rosenbauer Panther được huy động diễn tập lần này có thể chở theo sáu lính cứu hỏa. Khoang lái có cấu trúc bằng nhôm với hai cửa kính, tự động xoay.

Xe có động cơ Volvo D16, sản sinh công suất tối đa 700 mã lực tạo 2.300 vòng/phút. Xe có thể tăng tốc từ 0 - 80 km/h trong vòng 30 giây và đạt vận tốc tối đa gần 120 km/h. Quãng đường phanh từ 96-0km/h của Rosenbauer Panther 6x6 chưa đến 71,5 mét.