Xe container tông vào tận giường ngủ nhà dân

Sáng 18-12, trên quốc lộ 1A, tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh (đoạn qua xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), xe container 61C-269.24 kéo theo rơ-moóc chạy hướng Nghệ An-TP.HCM va với ô tô tải 35C-057.08 chạy cùng chiều.



Đầu xe container đâm sập tường nhà dân, lao vào trong nhà.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai phương tiện lao qua mương thoát nước, đâm gãy cột biển báo, gãy cột điện.



Xe tải tiếp tục lao vào nhà bà Sử Thị Bình (51 tuổi, trú xóm 5, xã Xuân Lĩnh) đâm gãy mái tôn trước nhà và nhiều tài sản. Về phần container thì hướng vào nhà anh Trương Xuân Lâm (31 tuổi, con trai bà Bình) đâm sập tường nhà, đè nát hai giường ngủ và nhiều tài sản trong nhà.

Thời điểm xảy ra tai nạn, bốn người trong gia đình anh Lâm (có hai trẻ em) đang nằm ngủ, may mắn chỉ xây xước nhẹ. Tài xế xe container và tài xế xe tải cùng bị thương.



Hiện trường vụ tai nạn.

Anh Lâm kể thời điểm đó đang ngủ thì bị đâm hất văng vào trong. "Ở phòng ngoài con tôi và một đứa cháu đang ngủ thì tường bị tông sập nhưng may mắn phần tường đổ chèn vào góc nhà nên bê tông không ập xuống" - chủ nhà nói và cho hay người dân phải gỡ từng tấm tường đổ để giải cứu hai cháu nhỏ.

+ Trước đó, khoảng 22 giờ 30 đêm 17-12, trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe bán tải khiến tài xế bị tử vong, mắc kẹt trong cabin.

Cụ thể, chiếc xe tải 38C-000.26 chở đầy bình gas đang sang đường, ô tô bán tải 29D-523.76 chạy hướng Hà Nội-TP.HCM với tốc độ nhanh đã đâm vào thân xe tải.



Xe 29D-523.76 nát bét phần trước sau khi đâm vào xe tải.

Vụ tai nạn khiến ách tắc quốc lộ 1A. Lực lượng cứu hộ cứu nạn phải dùng thiết bị cắt xẻ cabin xe 29D-523.76 bị biến dạng, nát bét để đưa thi thể tài xế ra ngoài.

Hai vụ tai nạn đang được Công an huyện Nghi Xuân, Công an huyện Can Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.