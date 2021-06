Vụ cháy xe xảy ra vào rạng sáng nay, 25-6, trên đường N5 (đoạn qua xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) khiến chiếc xe đầu kéo bị cháy hỏng.



Hiện trường vụ cháy xe đầu kéo.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo 37C-194.53 chuyên chở hàng cho Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam Nghệ An do tài xế Thái Đình Phúc (39 tuổi) điều khiển, chạy hướng huyện Đô Lương xuống Cảng quốc tế Vissai - Nghệ An (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Khi xe chạy đến địa phận xã Thái Sơn thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Tài xế Phúc đã kịp dừng xe, mở cửa xuống thoát thân và gọi điện cho cảnh sát PCCC.



Cảnh sát chữa cháy nỗ lực dập lửa.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 5 điều cán bộ chiến sĩ và xe cứu hỏa nhanh chóng đến hiện trường.

Sau khoảng 5 phút tiếp cận, đám cháy đã được khống chế và dập tắt.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng chiếc xe bị hư hỏng nặng.