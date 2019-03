Xe khách đấu đầu xe tải trên quốc lộ, 2 tài xế bị thương

Ngày 4-3, Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xe khách tông nhau với xe tải, làm 2 tài xế bị thương.



Hiện trường vụ tai nạn xe khách đấu đầu xe tải

Trước đó, lúc 9 giờ sáng 4-3, trên quốc lộ 18 (xã Quảng Long, huyện Hải Hà) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách BKS 37B-2566 và xe ben BKS 14C-14000.

Theo đó, xe khách do tài xế Nguyễn Văn Chiến (trú Nghệ An) điều khiển theo hướng Móng Cái – Hạ Long tới khu vực trên đã tông trúng xe tải ben chạy ngược chiều do Nguyễn Văn Việt (trú huỵện Đầm Hà, Quảng Ninh) điều khiển.



Cú tông mạnh đã khiến đầu 2 xe ô tô bị vỡ nát, biến dạng, trong đó đầu xe tải vỡ nát phần lớn. Hai lái xe bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà. Tuy nhiên, toàn bộ hành khách trên xe khách biển số Nghệ An đều an toàn.