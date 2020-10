Xe khách tông dải phân cách, 20 người thương vong

Sáng 7-10, Phòng CSGT Công an tỉnh Tền Giang cho biết, đang phối hợp Công an huyện Cái Bè điều tra làm rõ vụ TNGT trên Quốc lộ 1 đoạn xã An Cư, huyện Cái Bè khiến 20 người thương vong.



Hiện trường vụTNGT. Ảnh: CTV

Trước đó vào khoảng 0 giờ 20 cùng ngày, xe khách 94B-01198 do tài xế Huỳnh Văn Lón (39 tuổi, ngụ phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) điều khiểu chở 23 hành khách lưu thông trên Quốc lộ 1 từ hướng TP.HCM đi Miền Tây.

Khi đến đoạn ấp An Thái, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, xe khách bất ngờ đâm vào dải phân cách khiến xe lật ngang. Cùng lúc, ô tô tải 65C-15.654 do tài xế Trần Thanh Nhân điều khiển, chạy từ hướng Miền Tây đi TP.HCM do khoảng quá gần tai xế không kịp phanh đã tông vào xe khách.

Ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, Công an tỉnh Tiền Giang, Cục CSGT đã có mặt tại hiện trường tổ chức cấp cứu người bị nạn, phân luồng, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ TNGT trên.



Hiện trường vụ TNGT. Ảnh: CTVT

Hậu quả của vụ tai nạn khiến bà Trần Thị Loan (53 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) tử vong tại chỗ, 19 hành khách bị thương được đưa vào bệnh viện Cái Bè cấp cứu. Trong đó, có 13 trường hợp bị gãy tay, chân.

Các nạn nhân còn lại bị thương nhẹ đã được chuyển đi bệnh viện theo nguyên vọng như: TP.HCM, Bạc Liên, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang).

Theo Công an huyện Cái Bè, qua test nhanh 2 tài xế Lón và tài xế Nhân không phát hiện có chất ma túy và nồng độ cồn trong người.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT trên.