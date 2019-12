Ngày 11-12, Công an huyện An Phú (An Giang) đang làm rõ vụ tai nạn khiến bốn người thương vong trong lúc ra đường ăn mừng bóng đá nam Việt Nam vô địch SEA Games 30.



Người dân hỗ trợ đưa các nạn nhân ra khỏi xe máy cày bị lật. (Ảnh trên Facebook)

Theo thông tin ban đầu, tối 10-12, sau khi U-22 Việt Nam thắng U-22 Indonesia giành huy chương vàng tại SEA Games 30, Nguyễn Văn Tùng (29 tuổi, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú) lấy xe máy cày chở khoảng 10 người “đi bão” trên quốc lộ 91C.

Đến khoảng 22 giờ 30, khi đến khu vực ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, xe máy cày va vào một ghế đá, mất lái và lật. Hậu quả làm một người chết, Tùng và hai người phải nhập viện cấp cứu.