Xe máy lao vào gầm ô tô tải ở Bình Thạnh

Đến hơn 11 giờ ngày 14-1, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa một xe máy và một xe tải trên đường Nguyễn Gia Trí nối dài, phường 25, quận Bình Thạnh.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 cùng ngày. Thời điểm trên, ô tô tải 51C-857.84 do tài xế Nguyễn Văn C. (An Giang) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Gia Trí nối dài.

Khi đến trước số 269 Nguyễn Gia Trí thì bị xe máy 59E1-882.31 chạy tốc độ cao ở chiều ngược lại tông trực diện.



Xe máy nạn nhân bị xe tải cán biến dạng, mảnh vỡ văng khắp nơi. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo các nhân chứng, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao cùng với một số thanh niên khác. Khi ôm cua thì không làm chủ tay lái và đâm trực diện vào xe tải.

Vụ tai nạn khiến nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương nặng. Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.



Công an xử lý hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị bể nát, biến dạng hoàn toàn dưới gầm xe tải. Mảnh vỡ từ xe máy văng khắp nơi. Riêng xe tải cũng bị hư hỏng phần đầu và kính chắn gió.

Tài xế xe tải cho hay đang trên đường chuyển cơm cho một trường học thì xảy ra sự việc trên.