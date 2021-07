Ngày 10-7, công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đang điều ra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa một ô tô và xe máy xảy ra tại thôn Việt Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ tối 9-7, xe máy biển số 75F1-364.27 do ông Lê Phước Thiện (46 tuổi, trú xã Cù Bị, huyện Châu Đức) điều khiển lưu thông trên đường liên xã Xà Bang-Cù Bị theo hướng xã Xà Bang đi Cù Bị.

Khi đi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô biển số 72A-257.50 do một người đàn ông điều khiển theo hướng ngược lại.

Sau cú va chạm, ông Thiện bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa nhưng đã tử vong.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, người điều khiển ô tô là ông Hoàng Tỷ (chủ tịch UBND xã Cù Bị, huyện Châu Đức).

Về thông tin này, một nguồn tin từ cơ quan chức năng có trách nhiệm giải quyết vụ việc cho hay, người điều khiển xe là lãnh đạo xã Cù Bị.

Công an huyện Châu Đức đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.