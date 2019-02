Xe Mercedes tông liên tiếp 3 người, 1 người chết ngay tại chỗ

Sáng 16-2, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông xe Mercedes mang biển số đăng ký ở Hải Phòng tông xe máy, xe đạp, đâm sập một phần ki-ốt, khiến một phụ nữ tử vong, 2 người bị thương.



Chiếc xe Mercedes BKS 15A - 465.29 cuốn xe đạp xuống gầm.

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra tối 15-2, xe mang Mercedes BKS 15A - 465.29 chạy trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu) rồi bất ngờ đâm vào xe máy do chị Nguyễn Thị Hải (trú xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu)- đang dừng mua rau. Chiếc xe không dừng lại mà tiếp tục lao đi, tông trúng bà Hồ Thị Lan (trú xã Quỳnh Văn)- đang đứng bán rau bên lề đường. Tiếp đó, chiếc Mercedes tông vào xe đạp chị Hoàng Thị Nghĩa (trú xã Quỳnh Văn) đang gò lưng đạp phía trước. Sau đó, xe lao lên vỉa hè đâm sập một phần ki-ốt bên đường rồi đâm vào gốc cây mới dừng lại.



Cảnh sát khám nghiệm, lập biên bản hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông mạnh khiến chị Hải- người điều khiển xe máy, tử vong tại chỗ. Bà Lan cùng bà Nghĩa được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng.

Ông Lê Văn Thành, Trưởng công an xã Quỳnh Văn cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an xã Quỳnh Văn và Công an huyện Quỳnh Lưu kịp có mặt bảo vệ hiện trường, đưa nạn nhân bị nguy kịch đi cấp cứu.

Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu đang tạm giữ chiếc xe trên để phục vụ công tác điều tra.