Xe tải bị tông lật xuống kênh, tài xế tử vong

Sáng 10-10, tại ngã tư Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe tải khiến một người chết, một người bị thương.



Hiện trường vụ xe tải nhỏ bị lật xuống kênh nước. Ảnh: PHAN HẢI

Vào thời điểm nêu trên, xe tải nhỏ 36C-230.86 chạy hướng Thanh Hóa - Nghệ An, khi đến ngã tư Đô Thành thì bị xe tải 37C-210-37 tông trúng.

Cú tông mạnh khiến xe tải 36C-230.86 lật ngửa xuống kênh thoát nước. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân và cơ quan chức năng đã nỗ lực xuống kênh nước cạy cửa xe tải đưa tài xế đi cấp cứu.

Do bị thương quá nặng, tài xế xe tải nhỏ (quê Thanh Hóa) đã tử vong. Vụ tai nạn cũng làm một người khác bị thương.

Vụ tai nạn đang được Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra làm rõ.