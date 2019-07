Xe tải lật ngửa sau khi va chạm xe máy, 2 người bị thương

Chiều 23-7, tại ngã tư giao nhau giữa đường N5 và đường Tràng Minh (thuộc địa phận xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy kiến hai người bị thương phải nhập viện cấp cứu.



Hiện trường vụ tai nạn xe tải bị lật.

Vào thời điểm trên xe tải 37C- 193.69 chạy từ hướng huyện Đô Lương xuống Quốc Lộ 1A tông vào xe máy 37D1 637.84. Vụ tai nạn khiến hai người đi trên xe máy bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, xe tải bị lật ngửa bên đường.

Tại hiện trường cho thấy xe tải 37C- 193.69 đã phanh với vết bánh xe trượt dài trên đường khoảng 20m rồi đánh lái sang trái và bị lật, xe bị hư hỏng nặng.



Hiện trường vụ tai nạn khiến chị Giang Lam tử vong trên quốc lộ 1A tránh TP Vinh.

Gần trưa cùng ngày 23-7, trên quốc lộ 1A tránh TP Vinh (thuộc địa phận xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn, ô tô tải tông vào xe máy 38 N1-071.72 do chị Đặng Giang Lam (trú khối 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển, chạy cùng chiều.

Chiếc xe tải đã cuốn chị Giang Lam vào gầm xe rồi cán lên người khiến chị vong tại chỗ. Vụ tai nạn khiến quốc lộ 1A tránh TP Vinh ách tắc giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Hưng Nguyên tiếp tục điều tra.