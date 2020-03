Xót xa bé tâm thần bị hiếp dâm đến mang thai

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên đã cử cán bộ về xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh để xác minh, điều tra tin báo tố giác tội phạm về việc một bé gái thiểu năng vừa bước qua tuổi 15 đang mang thai tháng thứ tư trên địa bàn.



Cháu Đ. bị thiểu năng trí tuệ, không biết mình bị kẻ xấu làm hại. Ảnh: T.LỘC

Tội ác giáng xuống cháu bé thiểu năng

Trong một căn nhà cũ nát như sắp sập ở xã Đức Bình Tây, cháu NLĐ vừa bước qua tuổi 15 cứ nhìn mọi người cười ngô nghê mà không biết mình đang mang thai, chuẩn bị làm mẹ.

Thấy khách vào, cháu NLĐ vừa cười ngờ nghệch vừa định nói gì đó nhưng không nói được. Cháu chạy đến ngồi với người mẹ bị bệnh tâm thần, hai mẹ con đùa giỡn ngô nghê như những đứa trẻ, lâu lâu mới phát ra một âm thanh vô nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Hai (75 tuổi, bà ngoại cháu Đ.) kể: Cách đây mấy ngày, thấy Đ. có nhiều biểu hiện bất thường, bà đưa cháu đi khám, siêu âm. Nghe bác sĩ bảo Đ. có thai gần bốn tháng, bà rụng rời tay chân, suýt ngã quỵ tại chỗ.

Còn cháu Đ. thì không hiểu gì, cầm tờ giấy kết quả nhảy cẫng đùa giỡn. Về nhà, cháu Đ. lại lấy giấy này ra chơi đùa với mẹ.

Người mẹ bị tâm thần không hề biết con gái mình đã bị một tội ác giáng xuống. “Mẹ con bé bị tâm thần từ nhỏ. Vậy mà cũng bị kẻ ác cưỡng hiếp sinh ra hai đứa con. Nó bệnh tâm thần nên sinh con ra mà không hề biết nuôi con. Cả hai đứa con đều bị thiểu năng trí tuệ. Giờ con gái của nó lại bị người ta làm hại đến mang thai” - bà Hai uất nghẹn.



Từ lúc biết cháu Đ. mang thai, vợ chồng bà Hai ngồi nhìn nhau khóc nghẹn mà không biết giải quyết thế nào. Hỏi có nghi ngờ kẻ ác nào không, vợ chồng bà chỉ im lặng.

Vợ chồng bà cũng không biết làm đơn thư tố cáo sự việc đến các cơ quan chức năng. Một số người thân của bà Hai biết chuyện mới nhờ người phản ánh đến báo chí.

Phải đưa kẻ gây tội ác ra pháp luật

Trao đổi với PLO, Trung tá Lê Thành Lũy, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Sông Hinh, cho hay công an huyện chỉ mới tiếp nhận thông tin vụ việc. Sau khi có một số tài liệu ban đầu từ Công an xã Đức Bình Tây, công an huyện tiến hành điều tra, xác định có dấu hiệu tội hiếp dâm trẻ em.



Cháu Đ. vô tư bên ông bà ngoại. Ảnh: TẤN LỘC

“Có lý do xác định có dấu hiệu tội phạm hiếp dâm trẻ em với khung nặng. Đó là cháu Đ. có thai khi chưa đủ 16 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ. Chúng tôi xác định thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan CSĐT công an tỉnh. Sau khi chúng tôi báo cáo, ngày 11-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên cử cán bộ về để tiến hành điều tra ngay” - Trung tá Lũy thông tin.

Theo một nguồn tin khác, bước đầu cơ quan công an đã khoanh vùng xác định một số nghi can. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an sẽ lấy mẫu ADN để tìm ra kẻ đã hiếp dâm cháu Đ.

Hiện Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Phú Yên đã cử trợ giúp viên pháp lý tham gia bảo vệ quyền, lợi ích cho cháu Đ.

Theo ông Trần Văn Ân, Chủ tịch UBND xã Đức Bình Tây, sau khi tiếp nhận thông tin, ông đã trực tiếp đến nhà cháu Đ. xác minh. “Cháu Đ. bị mất năng lực hành vi nhưng bị hãm hại đến mang thai. Không ai mà không phẫn nộ trước sự việc đau xót này. Chúng tôi sẽ tích cực phối hợp, kiến nghị cơ quan công an làm quyết liệt, sớm đưa kẻ ác ra chịu trách nhiệm trước pháp luật” - ông Ân chia sẻ.