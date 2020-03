Xử lý cô gái lên Facebook xúc phạm CSGT

Ngày 25-3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Kon Tum vừa làm việc với PTT (18 tuổi, trú phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum) về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân trên mạng xã hội Facebook.



T. đã đăng tải thông tin xin lỗi lực lượng chức năng. (Ảnh do công an cung cấp)

Ngày 20-3, T. lái xe máy trên đường ở TP Kon Tum thì bị Đội CSGT Công an tỉnh Kon Tum ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra T. không có giấy phép lái xe, lực lượng CSGT cho T. mượn điện thoại để gọi thông báo phụ huynh mang giấy tờ xe đến, đồng thời nhắc nhở hành vi vi phạm của T.

Khi về nhà T. đăng tải nhiều hình ảnh có nội dung xúc phạm lực lượng CSGT lên Facebook cá nhân.

Sau khi bị mời đến làm việc, T. nhận lỗi, cam kết gỡ bỏ bài viết.