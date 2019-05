Xử phạt 2 quán Pub mở nhạc ồn ào, lấn chiếm vỉa hè ở Đà Nẵng

Ngày 8-5, lực lượng công an quận Hải Châu, Đà Nẵng bất ngờ ra quân trong đợt cao điểm xử lý an ninh trật tự, ma túy trong các Pub, Bar, vũ trường…



Bàn ghế bị công an đưa về trụ sở. Ảnh: H.H

Tại quán Simple Man Pub địa chỉ 56 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, có bảy nhân viên đang làm việc nhưng không có hợp đồng lao động.

Một số bàn ghế đặt trên vỉa hè nhưng chưa xuất trình được giấy phép. Chủ cơ sở cho biết có giấy phép nhưng gửi lại cho UBND quận Hải Châu để xin gia hạn. Công an đã tạm giữ bảy bàn các loại, 24 ghế.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở mở nhạc gây tiếng ồn ảnh hưởng đến khu vực xung quanh nên đã lập biên bản.

Còn tại Golden Pine Pub ở số 52 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, lực lượng chức năng phát hiện 15 bàn và 10 ghế lấn chiếm vỉa hè. Cơ sở cũng mở nhạc gây tiếng ồn đến khu vực xung quanh. Thêm nữa giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Chi cục an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cấp đã hết hạn từ tháng 12-2018.

Trước đó hai ngày, công an cũng đã kiểm tra cơ sở này và phát hiện tại đây sử dụng bóng cười, và lập biên bản xử phạt quán mở nhạc gây ồn ào từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau.

Ngoài ra, siêu thị Cocomart nằm giữa 2 quán Pub này ở số 54 Bạch Đằng cũng tranh thủ đặt ba bộ bàn ghế để kinh doanh.

Thời gian vừa qua, Công an nhiều quận, huyện thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc CATP Đà Nẵng nên đã ra quận lập lại trật tự. Ngày 3-5 vừa qua, Công an quận Hải Châu đã ập vào vũ trường trên đường Chi Lăng và phát hiện 80 người dương tính với ma túy, bốn nghi phạm tàng trữ trái phép chất này.