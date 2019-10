Xử phạt trung úy công an đậu ô tô khiến cả đường ùn tắc

Chiều 25-10, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết cơ quan chức năng vừa tiến hành xử lý nghiêm trường hợp một chiến sĩ công an có hành vi đậu ô tô ngay khu vực ngã ba đường, khiến giao thông ùn tắc.



Chiếc xe của trung úy công an khiến cả tuyến đường ùn tắc. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiếc ô tô đỗ nghênh ngang giữa khu vực ngã ba phố cổ Hà Nội, khiến cả tuyến đường lâm vào cảnh ùn tắc kéo dài.

Cụ thể, chiếc ô tô màu trắng 29S-694.40 đậu tại ngã ba Hàng Buồm – Tạ Hiện (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm). Thời điểm này, một chiếc xe chở khách du lịch không thể đi qua do vướng chiếc ô tô đang đậu kia, khiến dòng xe phía sau nhanh chóng ùn ứ.

Sau hồi lâu, một người đàn ông mặc cảnh phục ra mở khoá xe, lên ghế lái và điều khiển chiếc xe đi nơi khác. Giao thông trên tuyến phố lúc này mới có thể di chuyển.

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định người đậu chiếc ô tô gây ùn tắc giao thông là trung úy Phan Hoài Anh, công tác tại Công an phường Hàng Buồm. Sáng 17-10, trung úy Hoài Anh điều khiển ô tô đến trụ sở công an phường làm việc.

Do trên phố Hàng Buồm đang có đám cưới và cây xanh bị nghiêng đổ, vị công an đã đánh xe và đậu tại khu vực ngã ba Tạ Hiện - Hàng Buồm. Lúc này, chiếc xe chở khách du lịch không thể đi qua nên gây ùn tắc. Được nhắc nhở, trung úy Hoài Anh đã đánh xe đi ra vị trí khác.

Hiện tại, Công an phường Hàng Buồm đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với trung úy Hoài Anh số tiền 1 triệu đồng về hành vi đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông, đồng thời yêu cầu vị này phải viết bản kiểm điểm.