Công an phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM vừa phát đi thông báo yêu cầu người dân cảnh giác với thủ đoạn mới cướp giật sau ngày nới lỏng giãn cách tại TP.

Theo Công an phường Hiệp Bình Chánh, trong ngày đầu tiên TP nới lỏng giản cách đã xuất hiện một số đối tượng không mặc quân phục tự xưng là Cảnh sát hình sự chặn đường người dân yêu cầu kiểm tra giấy tờ, thẻ xanh, quét mã QR code

Tuy nhiên, Khi người dân lấy điện thoại ra trình thẻ xanh thì bất ngờ bị những kẻ gian này cướp giật điện thoại rồi bỏ chạy.

Qua sự việc trên, Công an phường Hiệp Bình Chánh khuyến cáo người dân cần lưu ý chỉ xuất trình giấy tờ, thẻ xanh, mã QR… khi có Tổ tuần tra đầy đủ quân phục tại nơi đông người qua lại.

Công an cũng lưu ý người dân khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn phải thông báo ngay cho Công an phường Hiệp Bình Chánh.

Công an phường Hiệp Bình Chánh cũng cho biết, sau khi TP nới lỏng giãn cách Tổ công tác gồm lực lượng Công an, Quân đội và Dân quân tự vệ mặc trang phục vẫn duy trì tuần tra phòng chống dịch bệnh, kiểm tra giấy tờ ngẫu nhiên của người dân khi ra đường và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt vào thời gian 18h tối đến 6h sáng hàng ngày.