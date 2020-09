10 thói quen phổ biến có thể dẫn đến ung thư

Hút thuốc

Nguyên nhân phổ biến nhất gây ung thư phổi là do hút thuốc. Khói thuốc lá chứa 7.000 chất hóa học và trong số đó có ít nhất 70 chất hóa học là chất gây ung thư có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư ở gần như mọi bộ phận của cơ thể. Theo WHO, sử dụng thuốc lá là yếu tố nguy cơ tử vong do ung thư lớn nhất có thể tránh được; nó giết chết gần 6 triệu người mỗi năm trên toàn thế giới, theo Eatthis.



Hút thuốc là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi. Ảnh: NHẬT LINH

Hít phải khói thuốc thụ động



Cũng giống như hút thuốc lá, hít khói thuốc lá thụ động gây ra ung thư phổi. Viện Ung thư Quốc gia cho biết, nó cũng có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư vú, ung thư xoang mũi và ung thư vòm họng ở người lớn và bệnh bạch cầu, ung thư hạch và u não ở trẻ em.

Uống nhiều rượu

Theo Viện Ung thư Quốc gia, uống rượu có thể làm tăng nguy cơ ung thư miệng, cổ họng, thực quản, thanh quản, gan và vú. Uống càng nhiều, nguy cơ mắc bệnh ung thư càng cao.

Không ăn đủ trái cây và rau quả

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Phòng chống Ung thư, tiêu thụ trái cây và rau có thể giúp giảm nguy cơ ung thư thực quản, ung thư dạ dày, đại trực tràng,… Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, trái cây và rau quả rất giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và các enzym giải độc, theo Eatthis.



Trái cây và rau quả rất giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và các enzym giải độc có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Ảnh: NHẬT LINH



Ăn quá nhiều đường



Ăn quá nhiều đường có thể dẫn đến tăng nguy cơ ung thư. Theo hướng dẫn chế độ ăn uống mới nhất dành cho người Mỹ khuyến cáo, không nên tiêu thụ quá 12 muỗng cà phê đường mỗi ngày. Ăn quá nhiều đường có thể dẫn đến béo phì và viêm, hai yếu tố làm tăng nguy cơ gây ung thư.

Ăn thực phẩm chế biến

Yeral Patel, một bác sĩ y học gia đình được hội đồng chứng nhận ở Newport Beach, California cho biết: “Thực phẩm chế biến được đóng gói với vô số hóa chất độc hại có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn gây ra chứng viêm, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh ung thư. Bên cạnh đó, những thực phẩm này cũng thiếu các vi chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin và khoáng chất thiết yếu mà cơ thể chúng ta dựa vào đó để loại bỏ các độc tố có hại."

Ăn thịt nướng

Theo Viện Ung thư Quốc gia, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc nướng thịt bằng lửa hoặc chiên thịt ở nhiệt độ cao có thể tạo thành các hóa chất có thể làm hỏng DNA, làm tăng nguy cơ ung thư.



Tiêu thụ thường xuyên thịt nướng có thể tăng nguy cơ ung thư. Ảnh: NHẬT LINH

Làm việc quá muộn



Theo một phân tích tổng hợp được công bố trên tạp chí Cancer Biomarkers and Prevention, những phụ nữ làm việc ca đêm có nguy cơ mắc ung thư cao hơn 19%. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng thức đêm làm gián đoạn quá trình sản xuất hormone ngủ melatonin, có thể bảo vệ chống lại căn bệnh này.

Sử dụng hộp nhựa có chứa BPA

Một số hộp nhựa có chứa BPA, một loại hóa chất có thể phá vỡ hệ thống nội tiết của cơ thể và có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư vú.

Không chắc chắn rằng nhựa thực sự gây ung thư. Nhưng bạn nên chọn đồ nhựa không chứa BPA và sử dụng các vật chứa thay thế chẳng hạn như thủy tinh bất cứ khi nào có thể.

Vệ sinh răng miệng kém

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Viện Ung thư Quốc gia cho thấy, bệnh nướu răng có liên quan đến sự gia tăng 24% ung thư phổi và đại trực tràng. Các nhà nghiên đã chỉ ra rằng, bệnh nướu răng có thể làm thay đổi phản ứng miễn dịch hoặc phân phối vi khuẩn có hại khắp cơ thể, theo Eatthis.